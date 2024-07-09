В "Укрэнерго" огорчили украинцев прогнозом отключений на 10 июля: новый график
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Света не будет одновременно у нескольких очередей
В Украине 10 июля графики отключений света будут применять на протяжении всех суток. А в некоторых регионах есть высокая вероятность отключений еще и так называемых "серых зон".
Об этом сообщили в ДТЭК. А в "Укрэнерго" добавили в какие часы сколько очередей будут отключать.
При этом в энергетической компании напомнили, что в Киеве и четырех областях есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений в течение дня. Речь идет о Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.
В период с 1:00 до 6:00 и с 10:00 до 13:00 облэнерго в регионах будут отключать две очереди сразу, а в остальные часы — по три очереди одновременно.
"Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", — сказали в "Укрэнерго".
Напомним, что есть три цвета в графиках отключений: белый означает, что свет точно будет; светло-серый означает, что возможны отключения света; а серый обозначает зоны, в которых точно не будет электроэнергии в указанный период.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во Львове и области изменили недельные графики отключений света. В облэнерго рассказали, что изменилось.