В "Укрэнерго" огорчили украинцев прогнозом отключений на 10 июля: новый график

Света не будет одновременно у нескольких очередей

В Украине 10 июля графики отключений света будут применять на протяжении всех суток. А в некоторых регионах есть высокая вероятность отключений еще и так называемых "серых зон".

Об этом сообщили в ДТЭК. А в "Укрэнерго" добавили в какие часы сколько очередей будут отключать.

При этом в энергетической компании напомнили, что в Киеве и четырех областях есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений в течение дня. Речь идет о Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

В период с 1:00 до 6:00 и с 10:00 до 13:00 облэнерго в регионах будут отключать две очереди сразу, а в остальные часы — по три очереди одновременно.

"Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", — сказали в "Укрэнерго".

Напомним, что есть три цвета в графиках отключений: белый означает, что свет точно будет; светло-серый означает, что возможны отключения света; а серый обозначает зоны, в которых точно не будет электроэнергии в указанный период.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во Львове и области изменили недельные графики отключений света. В облэнерго рассказали, что изменилось.