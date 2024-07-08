Вояж продолжается: Орбан посетил еще одного друга Путина, что известно о поездке
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Встреча состоится для углубленного общения "по вопросам, представляющим взаимный интерес"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что прибыл в Пекин. До этого он был с визитом в Украину, после чего уехал в Москву, а оттуда отправился в Азербайджан. Глава венгерского правительства заявил, что посетил Китай со своей "мирной" миссией.
Об этом он написал на своей странице в сети X. Глава венгерского правительства заявил, что посетил Китай со своей "мирной" миссией.
"Мирная миссия 3.0", — говорится в сообщении венгерского политика.
Также он добавил хэштег Пекин.
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что 8 июля у лидера КНР Си Цзиньпина запланирована встреча с Орбаном. Как передает Xinhua, она состоится для углубленного общения "по вопросам, представляющим взаимный интерес".
В китайском государственном правительственном новостном агентстве не предоставили других деталей относительно их встречи и переговоров.
"Вояж" Виктора Орбана
Виктор Орбан приезжал в Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Относительно вопросов мира он предложил рассмотреть возможность одностороннего перемирия, чтобы выйти на переговоры с РФ.
В прошлую пятницу он общался с Путиным в Москве. Орбан рассказывал, что спрашивал у диктатора, что тот думает о "мирных инициативах", прекращении огня, мирных переговорах и послевоенной системе европейской безопасности.
В МИД Украины отреагировали на встречу Орбана с Путиным и подчеркнули, что принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается непреклонным.
Ранее "Телеграф" писал, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в недавнем заявлении анонсировал "мирные шаги" в отношении Украины на этой неделе. И посоветовал политикам "пристегнуть ремни". Так он отреагировал на критику премьера Орбана за недавнюю встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.