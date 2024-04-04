НАТО создало совместную миссию в Украине: Польша сообщила детали

Для Альянса открыты многие виды поддержки Украины

Страны НАТО создали совместную миссию в Украине. Таким образом Североатлантический альянс сможет использовать многие возможности для поддержки страны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на брифинге по итогам планового заседания Совета Украина – НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе. По его словам, создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт.

"Мы приняли решение о создании миссии НАТО (в Украине, — Ред.)", — сказал Сикорский.

Он также пояснил, какие возможности сможет использовать НАТО для поддержки нашей страны.

"Это не значит, что мы вступаем в войну, но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом", — пояснил министр.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что Польша не планирует прямого участия в войне на территории Украины. Об этом пишет PAP.

"На данный момент я могу повторить то, что я говорил президенту Макрону, что я также представил другим лидерам, президенту Байдену: Польша не предусматривает никакого прямого участия в войне на украинской земле", — сказал Туск.

Напомним, ранее корреспондент "Телеграф" рассказал, что на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что все страны Альянса должны вносить обязательный вклад в помощь Украине.