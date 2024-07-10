Экономическое бронирование приблизит ротацию для военных, — депутат

Деньги, которые государство получит из брони, могут пойти на закупки техники, которая снизит нагрузку на войска

Инициатор законопроекта об экономическом бронировании и народный депутат от "слуги народа" Дмитрий Наталуха прогнозирует, что идея брони для бизнеса и ФЛП позволит некоторым военным получить ротацию. Экономическое бронирование решает сразу две задачи — оно сохраняет специалистов и обеспечивает деньги, идущие в бюджет.

Об этом он сказал в интервью "Телеграфу": "У нас не стоит задача забронировать всех, — нардеп об экономическом бронировании, ФОПах и ротации на фронте".

"Один из самых больших контраргументов против любого экономического бронирования, звучит следующим образом: вместо введения этой системы лучше сделайте, чтобы за какую-то сумму действующих военнослужащих могли отпустить на отдых, на ротацию. А это как раз вопрос в том, что мы гражданские. У нас нет специальности, знаний и экспертизы военных дел, когда, кому и куда разрешать идти. Но, на мой взгляд, путем инструмента экономического бронирования есть возможность приблизить ротацию", — комментирует нардеп.

Он объясняет, что сейчас есть определенные участки фронта, где уже некоторое время удавалось сдерживать приступы россиян исключительно путем дронов:

"То есть мы говорим, что если мы кратно увеличим количество дронов и других средств поражения, тогда нам потребуется меньшее количество личного состава на линии разграничения. Нам нужно в широком смысле больше машин, меньше людей".

Поэтому необходимо увеличивать количество дронов и РЭБов. Но есть два условия.

"Первое — это специалисты, которые смогут их проектировать, производить, тестировать. А второе — это деньги. Деньги для масштабирования производства, для закупки компонентов, частей и т. д.", — продолжает Наталуха.

Он считает, что именно экономическое бронирование решает обе задачи. Оно хранит специалистов и обеспечивает деньги, идущие в бюджет.

"Далее правительство будет определять, как этими деньгами можно распорядиться, чтобы увеличить в войске количество дронов и высвободить определенную часть личного состава, дав им возможность для отпуска или ротации. Это, по крайней мере, то, что мы предлагаем в качестве нашего гражданского взгляда на эту проблему", — рассказал депутат "Телеграфа".

Его законопроект предлагает бронирование для мужчин за 20 тыс. грн/мес. Эти деньги за сотрудников будет платить руководство. Пока документ еще не рассматривался в парламенте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как получить статус критически важного предприятия. Есть определенный алгоритм, который поможет определить, в какую категорию принадлежит то или иное предприятие.