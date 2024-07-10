Економічне бронювання наблизить ротацію для військових, - депутат

Гроші, які держава отримає з броні, можуть піти на закупівлі техніки, яка зменшить навантаження на війська

Ініціатор законопроєкту про економічне бронювання та народний депутат від "слуги народу" Дмитро Наталуха прогнозує, що ідея броні для бізнесу та ФОПів дасть можливість деяким військовим отримати ротацію. Економічне бронювання розв'язує одразу дві задачі — воно зберігає спеціалістів і забезпечує гроші, які йдуть в бюджет.

Про це він сказав в інтерв’ю "Телеграфу": "У нас не стоїть задача забронювати всіх, — нардеп про економічне бронювання, ФОПів та ротацію на фронті".

"Один з найбільших контраргументів проти будь-якого економічного бронювання, звучить наступним чином: замість введення цієї системи краще зробіть, щоб за якусь суму діючих військовослужбовців могли відпустити на відпочинок, на ротацію. А це якраз питання в тому, що ми цивільні. У нас немає фаху, знань і експертизи військових справ, коли, кому і куди дозволяти йти. Але, на мою думку, шляхом інструменту економічного бронювання, є можливість наблизити ротацію", — коментує нардеп.

Він пояснює, що наразі є певні ділянки фронту, де вже якийсь час вдавалося стримувати напади росіян виключно шляхом дронів:

"Тобто ми говоримо, що якщо ми кратно збільшимо кількість дронів та інших засобів ураження, то тоді нам потрібно буде менша кількість особового складу на лінії розмежування. Нам потрібно в широкому сенсі більше машин, менше людей".

Тому необхідно збільшувати кількість дронів і РЕБів. Але є дві умови.

"Перше, це спеціалісти, які зможуть їх проєктувати, виробляти, тестувати. А друге, це гроші. Гроші для масштабування виробництва, для закупівлі компонентів, частин і т. д.", — продовжує Наталуха.

Він вважає, що якраз економічне бронювання розв'язує обидві задачі. Воно зберігає спеціалістів і забезпечує гроші, які йдуть в бюджет.

"Далі уряд визначатиме, як цими грошима можна розпорядитися, щоб збільшити у війську кількість дронів і вивільнити певну частину особового складу, давши їм можливість для відпустки чи ротації. Це принаймні те, що ми пропонуємо в якості нашого цивільного погляду на цю проблему", — розповів депутат "Телеграфу".

Його законопроєкт пропонує бронювання для чоловіків за 20 тис. грн/міс. Ці гроші за співробітників сплачуватиме керівництво. Наразі документ ще не розглядався в парламенті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як отримати статус критично важливого підприємства. Є певний алгоритм, який допоможе визначити, до якої категорії належить те чи інше підприємство.