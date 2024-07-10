Без отметки - штраф: как в ТЦК видят, что военный обновил свои данные

Об обновлении данных информация будет и в бумажном, и в электронном документе

В соответствии с новым законом о мобилизации до 16 июля все военнообязанные должны обновить свои данные. Каждый мужчина 18—60 лет, выходя на улицу, обязан иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию военнослужащих ТЦК и СП и сотрудников полиции.

Об этом идет речь в материале "Телеграфа" "Кто заплатит штраф 25 тысяч и что нужно успеть до 16 июля — ответы на главные вопросы о мобилизации".

У обновивших свои данные в документе отдельным пунктом стоит соответствующая отметка. В электронном документе она видна при сканировании QR-кода.

"Но если выяснится, что определенные пункты (фамилия, сведения об отсрочке, информация о совершении административного или уголовного правонарушения и др.) предъявленного документа не совпадают с базой данных "Оберіг", военно-учетный документ в электронной форме считается недействительным", — добавил спикер Полтавского ТЦК и СП майора Роман Истомин.

Он отметил, что данные на граждан — защищенная информация и у групп оповещения она отсутствует. Уточнения по конкретному лицу проходят через оператора, находящегося в ТЦК и СП.

"Проверяя данные конкретного лица в базе данных "Оберег", оператор видит дату обновления. Если гражданин не уточнил их в течение 60 дней, ему после 16 июля будет выписан штраф", — уточнил Роман.

Ранее "Телеграф" писал, что с 16 июля уклонистов будут лишать водительских прав. Также мы рассказывали, как узнать на какую должность попадет военнообязанный.