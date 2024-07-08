Не допустите ошибки: как правильно обращаться по отчеству к детям Георгия на украинском

Иногда даже в документах пишут неправильно

Интерес к украинскому языку растет с каждым месяцем и это отлично. Однако до сих пор часто люди допускают досадные ошибки, даже в формировании отчества, сложности возникают в частности с именем Георгий.

И хотя это имя не входит в десятку наиболее распространенных в Украине, однако каждому грамотному человеку следует знать, как нужно обращаться к детям Георгия в официальной речи. В этом вопросе разобрался "Телеграф".

Как создать отчество от имени Георгий

Это мужское имя имеет множество альтернатив в других языках. Например, Жорж у французов, Джордж у британцев или Ежи у поляков.

Имя Георгий имеет греческое происхождение. Оно переводится как "земледелец".

Правильный вариант отчества для мужчин будет такой — Георгиевич. К дочери Георгия нужно будет обращаться, добавляя к имени Георгиевна.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как правильно обращаться к мужчинам за правилами украинского языка и как нужно формулировать отчество. Например, как обращаться к Богдану.

Из-за большого влияния русского языка украинцы часто путаются, когда нужно обратиться официально к сыну или дочери Илье. Отчество часто говорят неправильно.

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