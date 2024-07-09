Учителя могут остаться без отсрочки: адвокат рассказал, кого могут мобилизовать

Закон четко устанавливает правила

В Украине учителя имеют право на отсрочку от призыва в ряды Вооруженных сил Украины. Однако при определенных обстоятельствах их могут мобилизовать.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Олег Лукьянчиков. Он напомнил, что отсрочка для учителей предусмотрена ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Юрист подчеркнул, что для получения отсрочки необходимо соответствовать определенным критериям. В частности, научные, научно-педагогические и педагогические работники разных образовательных учреждений должны работать в учебных заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

В то же время, по его словам, учителя, работающие на полставки, не могут получить отсрочку из-за педагогической деятельности. Кроме того, адвокат отметил, что отсрочка для технического педагогического персонала вообще не предусмотрена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что был озвучен список лиц, которые потеряют право на отсрочку от мобилизации уже в июле текущего года. Также мы сообщали, какие документы нужно прилагать к заявлению об оформлении отсрочки – оригиналы или нотариально заверенные копии.