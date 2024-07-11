Две полноценные стирки в машинке без света: какие зарядные станции способны на это и какая цена

Благодаря этим зарядным станциям можно сделать две стирки в среднем по полтора часа

В Украине продолжают действовать отключения света, которые доходят до 12 и больше часов, что забирает у многих возможность пользоваться необходимой бытовой техникой. К примеру, стиральной машинкой. Однако выход есть — зарядные станции, которые имеют необходимую мощность, позволяющую сделать одну или даже две полноценных стирки.

"Телеграф" рассказывает, о каких зарядных станциях идет речь и сколько они стоят. Мы подобрали два генератора, которые соответствуют данному запросу по мощности.

Для начала стоит отметить, что в среднем стиральная машинка потребляет 3000 Вт за три часа. Обычно мощность стиральной машины составляет от 1000 до 2500 Вт. При этом, чем выше мощность, тем быстрее стиральная машина будет стирать и сушить белье.

Исходя из этих расчетов, стоит подбирать подходящую по характеристикам станцию. Одна из них — Jackery EXPLORER 3000 PRO. Ее мощность — 3000 Вт. Пусковая мощность — 3000 Вт. Таким образом, этой зарядной станции может хватить на две полноценных стирки по полтора часа. Ее стоимость — 129 999 гривен.

Вторая зарядная станция EcoFlow DELTA Pro. Она обеспечивает мощность до 25 кВтч — от питания света до экстремальных нагрузок, которые продолжаются несколько дней подряд. Мощность — 3600 Вт. Пусковая мощность — 7200 Вт. Такой станции также хватит на две полуторачасовых стирки. Стоимость — 119 999 грн.

К слову, при стирке на 60°C стиральная машина потребляет в два раза больше электроэнергии, нежели при работе на 30°C. Потому, если белье не сильно загрязнено, лучше использовать режим очистки при низкой температуре.

О том, сколько сейчас стоят зарядные станции, читайте на сайте "Телеграф" в материале: "Украинцам не хватает генераторов и повербанков. Что нужно знать о ценах".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где дешевле купить генератор и EcoFlow. У многих продавцов товара уже нет, формируют списки клиентов под будущие поставки.