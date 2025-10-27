Что делать, когда при отключениях нет интернета: простые советы

Домашний интернет можно настроить таким образом, чтобы оставаться на связи и без проблем работать, когда нет света

После многочисленных атак россиян на энергетическую инфраструктуру Украины отключение света снова укореняется в быту украинцев. А работать дома или в офисе в условиях блэкаута стало тяжелее.

"Телеграф" расскажет, что делать, когда во время отключений нет интернета. Это поможет работать длительное время.

В Украине при отключении света домашний интернет может работать благодаря технологии xPON, если роутер и ONU подключить к павербанку. Для мобильного интернета универсального решения нет, но работает национальный роуминг.

xPON (пассивная оптическая сеть) – это современный стандарт подключения к интернету, позволяющий значительно снизить энергопотребление устройств.

Благодаря этому сеть может функционировать даже при отключении света. Главное условие – подключить роутер и оптический терминал (ONU) к павербанку. Это обеспечит стабильную интернет-связь для вашего дома.

Напомним, "Телеграф" собрал популярные способы зарядить смартфон от того, что может быть дома или доступно, кроме павербанка. Некоторые из них можно реализовать без особого труда.