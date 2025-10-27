Два повноцінні прання в машинці без світла: які зарядні станції здатні на це та яка ціна

Завдяки цим зарядним станціям можна зробити два прання в середньому по півтори години

В Україні продовжують діяти відключення світла, які подекуди охоплюють дві черги — 6-8 годин, що відчутно скорочує час користуватися необхідною побутовою технікою. Наприклад, пральною машинкою. Однак вихід є — зарядні станції, які мають необхідну потужність, що дозволяє зробити одне або навіть два повноцінні прання.

"Телеграф" розповідає, про які зарядні станції йдеться і скільки вони коштують. Ми підібрали два генератори, які відповідають цьому запиту за потужністю.

Спочатку варто відзначити, що в середньому пральна машинка споживає 3000 Вт за три години. Зазвичай потужність пральної машини становить від 1000 до 2500 Вт. При цьому, чим вища потужність, тим швидше пральна машина пратиме і сушитиме білизну.

Виходячи з цих розрахунків, варто підбирати відповідну за характеристиками станцію. Одна з них – Jackery EXPLORER 3000 PRO. Її потужність – 3000 Вт. Пускова потужність — 3000 Вт. Таким чином, цієї зарядної станції може вистачити на два повноцінні прання по півтори години. Її вартість до 125 тис. гривень.

Зарядна станція Jackery EXPLORER 3000 PRO

Друга зарядна станція EcoFlow DELTA Pro. Вона забезпечує потужність до 25 кВтг — від живлення світла до екстремальних навантажень, які тривають кілька днів поспіль. Потужність — 3600 Вт. Пускова потужність — 7200 Вт. Такої станції також вистачить на дві півторагодинні прання. Вартість до 150 тис. грн.

Зарядна станція EcoFlow DELTA Pro

При пранні на 60°C пральна машина споживає вдвічі більше електроенергії, ніж при роботі на 30°C. Тому, якщо білизна не дуже забруднена, краще використовувати режим очищення за низької температури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку зарядну станцію обрати, щоб вона заживила кухонну плиту та холодильник.