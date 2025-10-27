Рус

Два повноцінні прання в машинці без світла: які зарядні станції здатні на це та яка ціна

Анастасія Мокрик
На ринку є дві станції, які впораються з такою задачею Новина оновлена 27 жовтня 2025, 16:08
На ринку є дві станції, які впораються з такою задачею. Фото Колаж "Телеграфу"

Завдяки цим зарядним станціям можна зробити два прання в середньому по півтори години

В Україні продовжують діяти відключення світла, які подекуди охоплюють дві черги — 6-8 годин, що відчутно скорочує час користуватися необхідною побутовою технікою. Наприклад, пральною машинкою. Однак вихід є — зарядні станції, які мають необхідну потужність, що дозволяє зробити одне або навіть два повноцінні прання.

"Телеграф" розповідає, про які зарядні станції йдеться і скільки вони коштують. Ми підібрали два генератори, які відповідають цьому запиту за потужністю.

Спочатку варто відзначити, що в середньому пральна машинка споживає 3000 Вт за три години. Зазвичай потужність пральної машини становить від 1000 до 2500 Вт. При цьому, чим вища потужність, тим швидше пральна машина пратиме і сушитиме білизну.

Виходячи з цих розрахунків, варто підбирати відповідну за характеристиками станцію. Одна з них – Jackery EXPLORER 3000 PRO. Її потужність – 3000 Вт. Пускова потужність — 3000 Вт. Таким чином, цієї зарядної станції може вистачити на два повноцінні прання по півтори години. Її вартість до 125 тис. гривень.

Зарядна станція Jackery EXPLORER 3000 PRO - скільки коштує
Зарядна станція Jackery EXPLORER 3000 PRO

Друга зарядна станція EcoFlow DELTA Pro. Вона забезпечує потужність до 25 кВтг — від живлення світла до екстремальних навантажень, які тривають кілька днів поспіль. Потужність — 3600 Вт. Пускова потужність — 7200 Вт. Такої станції також вистачить на дві півторагодинні прання. Вартість до 150 тис. грн.

Зарядна станція EcoFlow DELTA Pro - скільки коштує
Зарядна станція EcoFlow DELTA Pro

При пранні на 60°C пральна машина споживає вдвічі більше електроенергії, ніж при роботі на 30°C. Тому, якщо білизна не дуже забруднена, краще використовувати режим очищення за низької температури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку зарядну станцію обрати, щоб вона заживила кухонну плиту та холодильник.

