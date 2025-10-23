Укр

Будете со светом и горячей едой даже при отключениях: как выбрать правильную зарядную станцию

Денис Подставной
Читати українською
Какую зарядную станцию выбрать в 2025 году
Станция позволит без проблем заниматься домашними делами

В Украине сложная ситуация в энергосистеме. Миллионы наших граждан каждый день сталкиваются с отключениями света. При этом ситуация в будущем может существенно ухудшиться. В связи с этим многие уже сейчас задумываются о своей энергонезависимости.

"Телеграф" решил разобраться в этом вопросе и помочь своим читателям в выборе зарядной станции, которая помогла бы пройти этот сложный период.

Следует напомнить, что сейчас стандартные графики отключения делятся на очереди. Каждая из очередей может быть отключена несколько раз в сутки, однако среднее время непрерывных отключений составляет 4 часа (зависит от региона и состояния энергосистемы). Таким образом, при выборе станции необходимо ориентироваться на такое время ее работы. То есть станции должно хватить на 4 часа использования всеми приборами, которые вам нужны.

В этом материале сценарий – "уютный". Он позволит без проблем заниматься домашними делами, например, приготовлением пищи, несмотря на отключение. Такой вариант может подойти людям, на первый план ставят уют, а не мультимедиа и интернет.

Для этого мы возьмем электроплиту, холодильник, 10 LED-ламп и телевизор. На приготовление мы выделим час, на просмотр телевизора еще два, а свет будет гореть в комнатах все время. Холодильник будет работать все время.

Какая зарядная станция необходима для вышеуказанного сценария?

Для расчетов было взято среднее потребление устройств. В вашем случае показатели могут немного отличаться в ту или иную сторону, поэтому необходимо брать небольшой запас "на всякий случай". Также следует учитывать, что результаты не учитывают КПД зарядных станций (обычно это 90-95%), учтите при выборе.

Следовательно, необходимые параметры нашей рабочей станции выглядят следующим образом:

Зарядные станции, которые "потянут" такой режим работы:

Зарядная станция EcoFlow
Зарядная станция EcoFlow
Зарядная станция Bluetti
Зарядная станция Bluetti
Зарядная станция Jackery
Зарядная станция Jackery

