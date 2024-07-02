Не только удостоверение: что должен предъявить представитель ТЦК при вручении повестки

Есть одно условие, при котором представитель ТЦК должен предъявить вместе с удостоверением другие документы

В Украине продолжает действовать обязательная мобилизация всех военнообязанных, в ходе которой работники территориальных центров комплектования (ТЦК) вручают повестки. Прежде, чем это сделать, они должны предъявить не только соответствующее удостоверение, но и ряд других подтверждающих документов.

Об этом пишет адвокат Дарья Тарасенко. Она отметила, что работники ТЦК вместе с удостоверением должны предъявить другие документы, которые подтверждают личность.

"Вместе с удостоверением должен быть предъявлен паспорт гражданина или удостоверение офицера, или военный билет, или служебное удостоверение", — рассказала Дарья Тарасенко.

По словам адвоката, эта обязанность возникает при одном условии. Представитель ТЦК и СП должен предъявить документы в случае, когда этого требует проверяемое лицо.

Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил форму служебного удостоверения лиц, вручающих повестки. Его они должны показать при проверке документов по требованию гражданина. Также "Телеграф" ранее рассказывал, что будет, если ТЦК остановили на улице и при себе у человека нет документов.