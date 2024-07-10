"Ощущение неотложности": стало известно, когда Украина хочет созвать второй Глобальный саммит Мира

Украина нуждается в проведении нового саммита до того, как президентские выборы в США может выиграть Дональд Трамп

Украина планирует созвать второй Глобальный саммит Мира до того, как в США пройдут президентские выборы. При этом второй саммит планируется проводить с участием представителей России.

Об этом пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, имеющие информацию. Отмечается, что план был разработан еще после июньского саммита в Швейцарии.

Издание напомнило, что, несмотря на присутствие в Бюргенштоке более 90 стран, не удалось привлечь ключевые страны так называемого Глобального юга, которые большей частью находятся на пророссийских или нейтральных позициях. Многие из таких стран заявляли, что в переговорах должны участвовать представители российского режима. А Китай и Бразилия вообще выдвинули собственные "предложения" о прекращении войны в Украине.

"Попытки организовать встречу до выборов в США указывают на ощущение неотложности со стороны Украины, поскольку она сталкивается с перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Вероятный кандидат в президенты от Республиканской партии хвастался, что положит конец войне до инаугурации в январе, и выступал против дальнейшей военной поддержки Киева со стороны США", – говорится в публикации.

Источник в украинском правительстве подтвердил, что второй саммит планируется провести до выборов в США. А несколько официальных лиц из государств-партнеров Украины отметили, что встречу предстоит организовать с четкой целью и оправданием ожиданий. Чиновники из США осторожно оценили перспективы проведения второго саммита как "неуверенные".

Напомним, с 15 по 16 июня Украине удалось собрать на первом Глобальном саммите мира в Швейцарии около 100 делегаций из разных частей света. Итоговое коммюнике с призывом к ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращение всех похищенных детей и военнопленных подписали 78 присутствующих государств, что швейцарская сторона назвала "хорошим результатом".