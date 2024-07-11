Часть аспирантов останется без отсрочки: в Минобразования рассказали, как будут определять "реальных ученых"

Тест позволит отсеять тех, кто хотел уклониться от мобилизации

В Украине идет общая мобилизация и отсрочку от нее могут иметь студенты-аспиранты. Тем не менее украинское правительство приготовило для них испытание — аспиранты должны сдать Единый государственный зачет по украинскому и английскому языкам, который в Украине планируют организовать уже в октябре-ноябре текущего года.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. По его словам, этот экзамен поможет определить "реальных ученых".

"Единый государственный зачет будет сдаваться в начале 3 года обучения в аспирантуре. Поэтому в 2024 году экзамен будут проводить для поступающих в 2022 году. Соответственно вступившие в 2023 году будут сдавать Единый государственный зачет в 2025 году", — сказал Винницкий.

Этот тест позволит отсеять тех соискателей образования, у которых были другие мотивы для поступления, вроде отсрочки от мобилизации. Кроме того, такое решение мотивировано и тем, что обучающийся в аспирантуре человек должен понимать научные тексты и уметь их реализовать.

Тест по английскому языку вводят потому, что большинство новых научных исследований обычно находятся в иностранных изданиях.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, что часть студентов могут мобилизовать уже в июле. Речь сразу о трех категориях.