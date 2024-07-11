Частина аспірантів залишиться без відстрочки: в Міносвіти розповіли, як визначатимуть "реальних науковців"

Тест дозволить відсіяти тих, хто хотів ухилитися від мобілізації

В Україні триває загальна мобілізація і відстрочку від неї можуть мати студенти-аспіранти. Проте український уряд приготував для них випробування — аспіранти мають здати Єдиний державний залік з української та англійської мов, який в Україні планують організувати вже у жовтні-листопаді поточного року.

Про це, зокрема, заявив заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький. За його словами цей іспит допоможе визначити "реальних науковців".

"Єдиний державний залік складатиметься на початку 3 року навчання в аспірантурі. Тож у 2024 році іспит проводитимуть для вступників 2022 року. Відповідно ті, хто вступили у 2023 році, будуть складати Єдиний державний залік у 2025 році", – мовив Винницький.

Цей тест дозволить відсіяти тих здобувачів освіти, які мали інші мотиви для вступу, на кшталт, відстрочки від мобілізації. Крім того, таке рішення вмотивоване й тим, що людина, яка навчається в аспірантурі – повинна розуміти наукові тексти та вміти їх реалізувати.

Тест з англійської мови запроваджують через те, що більшість нових наукових досліджень зазвичай знаходяться в іноземних виданнях.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що частину студентів можуть мобілізувати вже у липні. Мова одразу про три категорії.