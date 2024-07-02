Вместо университета - фронт? Часть студентов уже в июле могут мобилизировать: список

Теперь меняются условия мобилизации и студентов, и аспирантов

В связи с продолжающимся полномасштабным вторжением РФ, Верховная Рада Украины опять продлила действие военного положения и общей мобилизации. С 1 июля некоторые положения претерпели изменения — в частности, могут быть мобилизированы некоторые категории студентов.

Об этом идет речь в материале "Телеграфа" под названием "Суперповестки, штрафы в 17 тысяч, и мобилизация студентов. Главные изменения по призыву в июле".

Отмечается, что с 1 июля могут быть мобилизированы три категории студентов:

студенты, обучающиеся заочно;

получающие второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура);

те, кто получает любое образование по уровню ниже уже имеющегося (например, имеет высшее образование, а получает профильное среднее).

Не могут быть мобилизирован лишь те, кто учатся на дневной или дуальной форме и получает уровень образования выше предыдущего. Также сохраняется отсрочка у студентов-мужчин вузов и заведений профтехобразования, которые учатся на очной форме.

Минобразования не лишило права на отсрочку для аспирантов, однако изменило условия для их мобилизации. В этом году дневная форма обучения на аспирантуре будет только бюджетной, а объем госзаказа – 7000 по всей стране.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кого могут мобилизовать в июле 2024. Нововведения лишают некоторых мужчин права на отсрочку от службы. А вот некоторые все же получат отсрочку от мобилизации.