Вместо университета - фронт? Часть студентов уже в июле могут мобилизировать: список
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Теперь меняются условия мобилизации и студентов, и аспирантов
В связи с продолжающимся полномасштабным вторжением РФ, Верховная Рада Украины опять продлила действие военного положения и общей мобилизации. С 1 июля некоторые положения претерпели изменения — в частности, могут быть мобилизированы некоторые категории студентов.
Об этом идет речь в материале "Телеграфа" под названием "Суперповестки, штрафы в 17 тысяч, и мобилизация студентов. Главные изменения по призыву в июле".
Отмечается, что с 1 июля могут быть мобилизированы три категории студентов:
- студенты, обучающиеся заочно;
- получающие второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура);
- те, кто получает любое образование по уровню ниже уже имеющегося (например, имеет высшее образование, а получает профильное среднее).
Не могут быть мобилизирован лишь те, кто учатся на дневной или дуальной форме и получает уровень образования выше предыдущего. Также сохраняется отсрочка у студентов-мужчин вузов и заведений профтехобразования, которые учатся на очной форме.
Минобразования не лишило права на отсрочку для аспирантов, однако изменило условия для их мобилизации. В этом году дневная форма обучения на аспирантуре будет только бюджетной, а объем госзаказа – 7000 по всей стране.
Ранее "Телеграф" рассказывал, кого могут мобилизовать в июле 2024. Нововведения лишают некоторых мужчин права на отсрочку от службы. А вот некоторые все же получат отсрочку от мобилизации.