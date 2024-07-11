Оштрафуют и выдадут повестку? Что будет, если в 17 лет не стать на военный учет

В ТЦК нужно явиться с набором определенных документов

Все граждане Украины мужского пола, которым исполняется 17 лет, должны сами стать на военный учет. Есть случаи, в которым им будут приходить повестки.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин. По его словам, это не имеет никакого отношения к мобилизации.

По закону, в течение января-марта в год, когда юноше исполняется 17 лет, он должен лично прийти в ТЦК, пройти медкомиссию и получить документ. Если парень не сделал этого в установленные сроки, тогда он может получить повестку.

"Человеку нужно прийти в ТЦК с документами. То есть со свидетельством о рождении, идентификационным кодом, паспортом. И если он проходил какие-то подготовки или увлекался какими-то секциями, которые так или иначе имеют отношение к военному делу, то также какие-то сертификаты или грамоты принести", — сказал Лазуткин.

Постановка на учет напрямую влияет на обучение в ВУЗах. Юноша получает военно-учетный документ, так называемое приписное. Без него поступить невозможно.

Что будет с теми, кто не станет на учет

Существуют правила военного учета и за их нарушение предусмотрены административные штрафы:

Первый штраф: 3 400 - 5 100 гривен;

Повторный штраф: 5 100 - 8 500 гривен;

В особых случаях: 17 000 - 25 000 грн.

"Сейчас эти штрафы увеличены, потому откидывать то, что эти штрафы будут, мы не можем, потому что есть норма закона. Суммы от 17 тысяч гривен — довольно значительные", — пояснил Лазуткин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому не нужно обновлять военно-четные данные. Есть пять категорий таких граждан.