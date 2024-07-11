Оштрафують та видадуть повістку? Що буде, якщо у 17 років не стати на військовий облік

У ТЦК слід з’явитися з набором певних документів

Усі громадяни України чоловічої статі, яким виповнюється 17 років, мають самі стати на військовий облік. Є випадки, коли їм приходитимуть повістки.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Міноборони України Дмитро Лазуткін. За його словами, це не має жодного стосунку до мобілізації.

За законом, протягом січня-березня на рік, коли юнакові виповнюється 17 років, він має особисто прийти до ТЦК, пройти медкомісію та отримати документ. Якщо хлопець не зробив цього у встановлений термін, тоді він може отримати повістку.

"Людині потрібно прийти до ТЦК з документами. Тобто зі свідоцтвом про народження, ідентифікаційним кодом, паспортом. І якщо він проходив якісь підготовки або захоплювався якимись секціями, які так чи інакше мають відношення до військової справи, то також які- то сертифікати чи грамоти принести", — сказав Лазуткін.

Постановка на облік безпосередньо впливає на навчання у ВНЗ. Юнак отримує військово-обліковий документ, так зване приписне. Без нього вступити неможливо.

Що буде з тими, хто не стане на облік

Існують правила військового обліку та за їх порушення передбачені адміністративні штрафи:

Перший штраф: 3400 — 5100 гривень;

Повторний штраф: 5100 — 8500 гривень;

В окремих випадках: 17 000 — 25 000 грн.

"Наразі ці штрафи збільшені, тому відкидати те, що ці штрафи будуть, ми не можемо, тому що є норма закону. Суми від 17 тисяч гривень – досить значні", – пояснив Лазуткін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому не потрібно оновлювати військово-парні дані. Є п’ять категорій таких громадян.