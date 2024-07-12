Вручить повестку на улице могут и тем, кто уточнил свои данные: пояснения адвоката

Каждый мужчина от 18 до 60 лет обязан всегда иметь с собой удостоверяющий личность документ и военно-учетный документ

До 16 июля все военнообязанные мужчины в Украине должны уточнить свои данные тем, кто этого не сделает, грозит ответственность. Тем не менее, тем, кто исполнил свой долг, могут вручить повестку на улице.

"Часто мужчины считают, что если они уточнили свои данные, то на улице к ним вопросов не может быть. На самом деле это не так. Вручить повестку на улице могут, в том числе и тем, кто исполнил обязанность уточнить свои данные", — объяснила адвокат Дарья Тарасенко.

Она напомнила, что в Украине каждый мужчина от 18 до 60 лет обязан всегда иметь с собой документ, удостоверяющий личность, и военно-учетный документ. Последний может быть бумажным, или электронным – QR-код из "Резерв+", или выданный в ЦПАУ.

"И по этому QR-коду представитель ТЦК и СП или полиция перейдут и увидят полную информацию в Реестре и уточнены ли данные. На месте полицейский или представитель ТЦК и СП не может наказывать за то, что кто-то не уточнил свои данные", — подчеркнула адвокат.

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