Как мобилизуют украинцев в 59 лет: что нужно знать и существуют ли исключения

Украинцам рассказали, в каких случах могут мобилизовать за год до граничного возраста

Все военнообязанные мужчины должны обновить данные в ТЦК до 16 июля. Это касается и мужчин в возрасте 59 лет, так как военнообязанными считаются граждане с 18 до 60 лет. Однако в 59 лет не все мужчины годятся для службы в ВСУ.

"Телеграф" попытался разобраться в этом вопросе. В Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" определен предельный возраст для мобилизации и пребывания в запасе и составляет:

для рядового и сержантского состава – до 60 лет;

для младшего и старшего офицерского состава – до 65 лет;

для высшего офицерского состава – до 70 лет.

То есть, мужчина в 59 лет согласно действующему законодательству подлежит мобилизации. Но только в том случае, если у нет отсрочки или брони, он прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК) и у него не нашли серьезных проблем со здоровьем. В целом, ТЦК стараются призывать более молодых граждан, но серьезный процент мужчин этого возраста пришли в ВСУ добровольцами.

Кроме того, как правило, в 59 лет могут мобилизовать человека, если у него есть серьезный боевой опыт, специфические навыки или уникальная военная специальность, которые необходимы на войне. Также мобилизации в таком возрасте подлежать могут высокопоставленные офицеры, чей опыт командования необходим для управления, технические специалисты по обслуживанию сложной военной техники, медики, инструкторы, стратеги с аналитиками или логистические специалисты. Вдобавок к этому, когда объявлена всеобщая мобилизация, то в армию стараются набрать максимальное количество людей как молодых, так и граничного призывного возраста.

Но стоит отметить, что конкретные правила мобилизации могут изменяться в зависимости от разных факторов: ситуации на фронте, решения командования, от состояния здоровья военнообязанного и так далее.

Что касается увольнения со службы, если боец в 59 лет заключил контракт с ВСУ, то по достижению 60 лет он имеет право его расторгнуть. Это прописано в законодательстве и новом законе о мобилизации. При этом высший офицерский состав имеет право на увольнение до 65 лет. При этом в 60 лет он должен пройти ВЛК и получить разрешение на дальнейшее прохождение службы, если нет критических проблем со здоровьем.

Также "Телеграф" рассказывал о том, сколько должно быть детей у женщины, чтобы не становиться на военный учет. Эта норма касается добровольной мобилизации.