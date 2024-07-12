Потянут даже холодильник: какие зарядные станции выбрать и сколько они стоят

Благодаря этим зарядным станциям может работать даже холодильник

В Украине продолжают действовать отключения света. Электричества порой может не быть до 12 часов, что забирает у многих возможность пользоваться необходимой бытовой техникой.

Однако выход все же есть — зарядные станции, которые имеют необходимую мощность, позволяющую подключить, к примеру, холодильник. "Телеграф" рассказывает читателям, о каких зарядных станциях идет речь и сколько они стоят.

Мы подобрали две станции, которые соответствуют данному запросу по мощности.

Бытовые холодильники потребляют от 300 до 800 ватт, в зависимости от срока службы, размера и других факторов. Большинство производителей указывают количество потребляемой электроэнергии в амперах. Обычно в среднем холодильник потребляют от 3 до 6 ампер и около 120 вольт. Для того, чтобы узнать параметры вашего холодильника, следует посмотреть на наклейку производителя, которая находится в основном отделении или на дверце.

Исходя из этих расчетов, следует подбирать подходящую по характеристикам станцию. Одна из них – BLUETTI PowerOak EB70. Ее мощность – 1000 Вт. Пусковая мощность – 1000 Вт. Ее стоимость – примерно 45 000 гривен.

Вторая зарядная станция Jackery Explorer 1500 Pro. Мощность – 1800 Вт. Пусковая мощность – 3600 Вт. Стоимость – в районе 50 000 грн.

О том, сколько сейчас стоят зарядные станции, читайте на сайте "Телеграф" в материале: "Украинцам не хватает генераторов и повербанков. Что нужно знать о ценах".

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