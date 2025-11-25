Вопрос безопасности: какие есть типичные ошибки при использовании зарядной станции

Большинство проблем с зарядными устройствами начинаются не во время их работы

Во время отключений света многие украинцы пользуются зарядными станциями. Однако существуют распространенные ошибки, из-за которых с ними возникают неполадки.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала руководитель отдела стратегических коммуникаций EcoFlow Ukraine Елена Гуцул.

Детальнее читайте в материале "Чтобы зарядные станции не взрывались и не горели, нужно помнить о трех правилах".

Елена Гуцул обращает внимание, что большинство проблем с портативными станциями начинаются не во время их работы, а значительно раньше — в момент, когда владелец просто оставляет устройство "стоять в углу". Именно нарушение условий хранения, по ее словам, является самой распространенной ошибкой пользователей.

Даже если станция просто стоит без работы, ее нельзя оставлять "как есть". Производитель дает четкие инструкции относительно уровня заряда, температуры и периодичности технического включения. От этого зависит долговечность батареи сказала специалист

Не менее важный аспект — механические повреждения. По словам Гуцул, все зависит от того, что именно произошло со станцией. Если удар не задел аккумуляторные элементы и корпус не имеет пробоин, серьезных рисков нет.

"Но если есть даже частичные видимые деформации батарей, станцию нужно немедленно передать в авторизованный сервисный центр. Здесь важно не гадать самостоятельно — это вопрос безопасности", – отмечает она.

