Потягне навіть холодильник: яку зарядну станцію обрати та скільки коштує

Завдяки деяким зарядним станціям може працювати навіть холодильник

Україні продовжують діяти відключення світла. Електрики часом може не бути понад 7 годин, що забирає в багатьох можливість користуватися побутовою технікою.

Однак вихід все ж таки є — зарядні станції, які мають необхідну потужність, що дозволяє підключити, наприклад, холодильник. "Телеграф" розповідає читачам, про які зарядні станції йдеться і скільки вони коштують.

Побутові холодильники споживають від 300 до 800 Вт, залежно від терміну служби, розміру та інших факторів. Більшість виробників вказують кількість споживаної електроенергії в амперах. Зазвичай холодильник споживають від 3 до 6 ампер і близько 120 вольт. Для того, щоб дізнатися про параметри вашого холодильника, слід подивитися на наклейку виробника, яка знаходиться в основному відділенні або на дверцятах.

Виходячи з цих розрахунків, варто підбирати відповідну за характеристиками станцію. Одна з них – BLUETTI PowerOak EB70. Її потужність – 1000 Вт. Пускова потужність — 1000 Вт. Її вартість – до 46 000 гривень.

Зарядна станція BLUETTI PowerOak EB70

Друга зарядна станція Jackery Explorer 1500 Pro. Потужність — 1800 Вт. Пускова потужність — 3600 Вт. Але станом на початок грудня 2025 її в наявності у магазинах України немає.

