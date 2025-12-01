Укр

Метро Киева не остановится даже во время блэкаутов? Нардеп рассказал, как это сделать

Татьяна Крутякова
Подземка во время отключений света. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ежедневно сотни тысяч людей в Киеве опускаются под землю

Возможная остановка метрополитена в Киеве во время отключений или блэкаутов достаточно сильно беспокоит киевлян. Ведь заменить метро автобусами или другим видом транспорта – сверхсложная задача.

Об этом "Телеграфу" рассказал народный депутат Украины, глава подкомитета энергоэффективности и энергосбережения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в материале "Отключение по 11 часов и остановка метро. Что ждет Киев после российских обстрелов".

Что нужно знать:

  • В Киеве есть многоэтажки, которые круглосуточно со светом, потому что они на одной линии с больницами и т.д.
  • Обесточивание метро может привести к транспортному коллапсу
  • ДТЭК и энергетики должны провести ревизию среди критических объектов и тех, кто с ними на линии

По словам Нагорняка, обесточивание метро во время блэкаутов или отключений — довольно трудный вопрос, ведь львиная часть киевлян, миллионы граждан, пользуются метрополитеном. Однако в случае его отключения заменить метро любым другим транспортом или автобусом — сверхсложная задача.

Нардеп считает, что здесь важно, чтобы оператор, поставщик электрической энергии по Киеву ДТЭК вместе с военной администрацией города Киева, с мэром Киева взвешенно подошли к этому вопросу. То есть, сначала критически оценили резервы и постарались наладить отключение у них, а не переходили сразу к метро.

Ведь есть немало домов в Киеве, которые находятся на одной линии с объектами критической инфраструктуры, к примеру больницами. Медицинские учреждения не отключаются на время отключений, что очень правильно, но и других потребителей на этой линии тоже. Сама больница не "тянет" столько света, как пару многоэтажек. Поэтому Нагорняк считает, что сначала нужно разобраться с этим вопросом, чтобы не повлечь за собой транспортный коллапс обесточиванием метро.

Нардеп добавляет: "Если будут ограничения длительные во времени, то мы не имеем никакого права сегодня открывать критическую инфраструктуру, такую как метрополитены, такую, как трамваи, троллейбусы. Такой транспорт должен работать, однозначно должен работать, и здесь важно, чтобы энергетики соответственно провели ревизию".

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько еще будут отключать свет в Украине и есть ли оптимистический сценарий.

