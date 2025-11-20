Приготовьте хороший толстый кабель: как быстро зарядить павербанк или станцию, когда свет несколько часов

Во время плановых и аварийных отключений света нужно позаботиться о зарядке устройств

Украинцы уже несколько лет живут в условиях ракетных и дроновых атак на электростанции и подстанции. Соответственно по всей стране действуют плановые и аварийные отключения света. В этой ситуации у многих уже есть зарядные станции и павербанки.

"Телеграф" расскажет, как быстро зарядить зарядные устройства, чтобы всегда оставаться на связи и иметь возможность работать без света.

Как ускорить зарядку станции?

Зарядные станции типа EcoFlow, Bluetti, Anker, Jackery пользуются большим спросом среди украинцев в условиях отключений света. Самый быстрый способ зарядить их — заряжать сразу с двух сторон, пишет cnet.com. Для этого, когда есть свет, включите станцию в обычную розетку и дополнительно подключите солнечные панели. Некоторые модели могут полностью зарядиться за 50-70 минут.

Также заряжать станцию можно в автомобиле. Подключите ее к прикуривателю через специальные адаптеры и также добавьте маленькую солнечную панель на стекло авто. Это поможет вдвое ускорить зарядку станции

Еще один важный совет, который ускорит зарядку, — нужно в приложении станции найдите кнопку "Быстрая зарядка", "Turbo", "X-Stream" или "HyperFlash" и обязательно включить ее.

Как ускорить зарядку павербанка?

Обычные пауэрбанки (от 5000 до 50 000 мАч) можно быстро заряжать с помощью мощной зарядки (100-140 Вт и выше) и хорошего толстого кабеля.

Самые быстрые зарядки в 2025 году, которые реально работают: Anker Prime 250 Вт, Ugreen 140–300 Вт, Baseus 140 Вт или любая игровая зарядка 120-165 Вт. С такой мощной зарядкой обычный павербанк можно зарядить за 30-40 минут, пишет mtnweekly.com.

Кроме того, рекомендуется полностью отключить павербанк на время его зарядки. Также не стоит заряжать его в жаре или на холоде, так как это замедляет процесс. Оптимальная температура — 20-25 °C. Используйте короткий и толстый кабель для зарядки павербанка, лучше всего "родной", который шел в комплекте при покупке устройства.

Фото: Getty Images

