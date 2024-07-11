Большая зарплата, бронирование и даже жилье: в Украине активно ищут "рукастых" мужчин

Станции технического обслуживания и автосервисы все чаще сталкиваются с проблемой поиска квалифицированных автомехаников

В Украине сегодня наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров в сфере автомеханики, особенно когда речь идет о специалистах по ремонту грузовых автомобилей и спецтехники. Ситуация усложнилась после вступления в силу нового закона о мобилизации, и подобных вакансий стало значительно больше.

Так, компания, специализирующаяся на транспортных услугах, ищет опытного автослесаря для работы на станции технического обслуживания во Львове. Вакансия предусматривает полную занятость и заработную плату от 45000 до 80000 гривен в месяц.

Основные требования к кандидатам

Кандидат на эту должность должен иметь, по меньшей мере, год опыта работы с грузовыми автомобилями и полуприцепами. Важно хорошо понимать устройство и механику тягачей и полуприцепов, а также уметь выполнять различные слесарные работы.

В ежедневные обязанности работника будет входить широкий спектр задач. Он будет ответственен за оперативный и плановый ремонт тягачей и полуприцепов, включающий диагностику неисправностей и выявление дефектов. Кроме того, специалист будет заниматься снятием и установкой разных агрегатов. Эта работа требует внимательности, технических знаний и практических навыков в области автомеханики. Компания демонстрирует свою открытость, предлагая возможности трудоустройства не только опытным специалистам, но и студентам, людям с инвалидностью, ветеранам и пенсионерам.

Перспективы и дополнительные бонусы

Компания предлагает ряд привлекательных условий для своих сотрудников. В частности, стабильную и своевременную оплату труда дважды в месяц, полное обеспечение профессиональным оборудованием и инструментами, возможности для профессионального развития и обучения за счет работодателя.

Рабочее место оборудовано всем необходимым – это новое СТО с теплым цехом, хорошим освещением, раздевалкой, душевыми кабинами и зоной отдыха. Работникам предоставляется спецодежда и личный шкаф для одежды.

Дополнительные преимущества включают бесплатную зарядку электромобилей для сотрудников, охраняемый паркинг и автомойку с возможностью помыть собственное авто. Компания также готова предоставить жилье при необходимости.

Компания гарантирует стабильную занятость в течение года благодаря наличию собственного автопарка. Система начисления заработной платы прозрачна, а работники могут пользоваться корпоративными скидками. Эта вакансия является прекрасной возможностью для опытных автомехаников, которые ищут стабильную работу с достойной оплатой и социальным пакетом. Компания также рассматривает кандидатуры студентов, людей с инвалидностью, ветеранов и пенсионеров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о вакансиях для водителей в Украине, в которых предлагают неплохую зарплату и "бронь". Однако желающих маловато.