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В России ответили, будет ли РФ участвовать во втором саммите мира

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин Новость обновлена 11 июля 2024, 09:56
Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин. Фото росСМИ

Дипломат заговорил об ультиматуме

Накануне стало известно, что Украина пригласит Россию на второй саммит мира по украинской формуле, но в Кремле уже отказались от участия в глобальной конференции. Официальную позицию российского диктатора Путина озвучили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

В слухах о приглашении представителя России увидели ультиматум. Странное заявление сделал заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, его распространило пропагандистское издание РИА Новости.

"Нам известны намерения киевского режима и его западных кураторов "реабилитироваться" за провальный "саммит мира" в швейцарском Бюргенштоке в середине июня этого года и попытаться провести аналогичное мероприятие", ― сказал Галузин.

Дипломат подверг критике риторику саммита. Из-за того, что там игнорируют захватнические планы Путина, Галузин назвал риторику "ультимативной и тупиковой". Хотя это именно Кремль ставит ультиматумы.

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало о подготовке второго саммита мира. Конференцию планируют провести до выборов в США. По данным агентства, туда же хотят пригласить представителя от России.

Для справки: Глобальный саммит мира прошел 15-16 июня в Бюргенштоке (Швейцария). Это мировая конференция на уровне лидеров. На первом заседании собравшиеся проговорили, что основой устойчивого мира являются принципы ООН, однако без переговоров с Россией не обойдется.

Ранее "Телеграф" сообщал, что о втором саммите мира сказал Зеленский. Он ответил, видит ли смысл в приглашении представителей России и кто с российской стороны может присутствовать на конференции.

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