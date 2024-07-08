Захарова "вышла из штопора": очередная ложь МИД РФ рассмешила сеть

Российская чиновница заявила, что РФ не вторгалась в Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала отказ российских спортсменов от Олимпиады в Париже. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил некоторых представителей страны-агрессора на Игры, но без флага и гимна.

Соответствующий комментарий Захаровой приводит Р-Спорт. Захарова обвинила цивилизованный мир "в расизме, нацизме, национализме и уничтожении спорта". По ее словам, РФ сейчас не воюет с Украиной, а идет война Запада против России.

"Я слышу многое, говорят и о политизации спорта, я имею свое видение на этот счет. Тут две причины. Первое, это настоящий расизм, национализм, нацизм, когда по признаку крови и географической принадлежности людей отстраняют от чего-то, лишают прав.

А второй момент – это уничтожение мирового спорта. Если страну, которая дала столько мировому спорту, спортсменов, атлетов, тренеров, спортивных объектов, дважды проводила на высочайшем уровне Олимпийские игры, отстраняют от мирового спорта, значит, мировой спорт разрушают.

Беларусь проходит то же самое, издеваются над спортсменами. За что? С одной стороны мы слышали жидкие и безмозглые объяснения, говорящие об агрессии. Только мы прекрасно понимаем, что это не агрессия России по отношению к Украине, а война Запада в отношении нашей страны", — заявила Захарова.

В сети лишь посмеялись над словами Захаровой. Пользователи вновь отметили любовь Марии к крепким алкогольным напиткам.

Напомним, Захарова обвинила Украину в преступном сговоре с МОК. Это произошло после того, как РФ натравила своих пранкеров на главу организации Томаса Баха.