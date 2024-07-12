Под лозунги "геноцидные графики" и "свет для элиты": на Днепропетровщине люди вышли протестовать из-за длительного отключения электричества (видео)

У каменчан есть свет всего 2 часа в сутки

В пятницу, 12 июля, в Каменском, что на Днепропетровщине, люди вышли на протест из-за длительного отключения света. Митингующие собрались у здания ДТЭК.

Люди заявляют, что у них нет света по 17 часов в сутки. Об этом сообщает интернет-издание "Формат".

На плакатах, которые принесли с собой протестующие, написано следующее: "17 часов в сутки ежедневно без электричества. Энергоцид от ДТЭК". А также "Свет городу, а не элите".

Люди под аплодисменты у здания ДТЭК требуют "начальника". Одна активистка также зачитала графики других городов, а затем добавила, что в Каменске из-за отсутствия электроэнергии портится техника. А другие митингующие выкрикивали, что это может оказаться опасным для здоровья.

"В детских садах невозможно приготовить еду. Воспитатели и работники детских садов готовят еду дома", — говорит женщина из толпы.

Она задала вопрос работникам ДТЭКа. Женщина назвала эти графики геноцидными. Также спросила почему свет в Каменске существует только для элиты, а простые люди выживают в спартанских условиях.

"Кто нам компенсирует сломанную технику, испорченные продукты и средства для лечения", — спрашивает женщина из толпы.

Люди требуют справедливых графиков, не превышающих более 6 часов.

Напомним, что в Днепропетровской области 12 июля будут действовать почасовые графики отключения света. Подачу электроэнергии для бытовых потребителей будут ограничивать в течение суток с 00:00 до 24:00. В области есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений. В какой группе отключений ваш дом можно проверить на сайте компании.

При отключении света по Украине некоторых граждан возмущает факт, что в пятиэтажных домах электроэнергия отсутствует гораздо меньше времени, чем в высотках. Украинцы ожидаемо вспоминают об обещанной справедливости в распределении отключений.

Ранее Телеграф писал, что Госэнергонадзор углубленно проверит применение распределения графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях. Уже известен ряд областей, к которым будет пристальное внимание при проверке. По количеству жалоб в лидерах сейчас Днепропетровская область. Есть вероятность, что именно с этой области начнутся проверки. После этого они пройдут еще в 5-6 регионах.