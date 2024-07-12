"Это и есть нацизм": решение Эстонии вызвало истерику в России

Эстония не хочет видеть российских спортсменов на своей территории.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ российским игрокам армянского "Урарту" в выдаче виз Эстонии. Сразу четыре российских футболиста команды не приняли участие в еврокубковом матче из-за отказа эстонских властей.

Соответствующий комментарий Захаровой приводит sport-express.ru. Мария назвала произошедшее "нацизмом".

"Это и есть нацизм", – сказала Захарова.

За армянский клуб выступают шестеро россиян: Александр Мелихов, Александр Пуцко, Олег Поляков, Антон Килин, Леон Сабуа и Иван Игнатьев. Все шестеро не сыграли в матче 1-го квалификационного раунда Лиги конференций против ФК Калев, двое — по причине травмы. Добавим, что в первой игре "Урарту" победил со счетом 2:1, ответная игра между командами состоится в Армении 18 июля.

Напомним, фланговый защитник сборной Испании и лондонского "Челси" Марк Кукурелья столкнулся с хейтом болельщиков на чемпионате Европы-2024 по футболу. Немецкие фанаты освистывают футболиста, который случайно сыграл рукой в четвертьфинале Евро-2024.