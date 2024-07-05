"Испугался". История с мужчиной, прокатившим сотрудников ТЦК на капоте в Одессе, получила продолжение

Мужчина назвал причину своего поступка

В пятницу, 5 июля, Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения водителю, сбежавшему на автомобиле от сотрудников территориального центра комплектования. Кроме того, подозреваемый прокатил двух из них на капоте.

Об этом сообщает Telegram-канал "Х**ва Одесса". Отмечается, что суд вынес задержанному меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей без права внесения залога.

В свою очередь обвиняемый утверждает, что испугался. В то же время его адвокат сообщил, что решение суда будет обжаловано. По его словам, подозреваемый признался и самостоятельно пришел с повинной в следственные органы.

В свою очередь жена подозреваемого Наталья говорит, что ее муж вместе с братом ехали по улице Преображенской на пересечении с Малой Арнаутской и увидели блокпост. Там их остановили, пишет "Общественное".

"Работник ТЦК вышел впереди машины и начал кричать "Выходим из машины". Муж говорит, сейчас я припаркуюсь. Он говорит "нет" и начал угрожать", — отметила она.

По словам Натальи, когда ее муж хотел припарковаться, работник ТЦК выскочил на капот. После этого он зацепился за него.

"Я не знаю, он испугался, понимаете, человек на капоте. Он начинает движение и уезжает с этого места", — рассказала женщина.

По дороге муж Натали и брат просили об остановке и дать время слезть. В это время работник ТЦК кулаком выбивал лобовое стекло. На улице Старопортофранковский водитель еще раз попросил слезть с капота во время остановки.

"Потому что по дороге они боялись, чтобы он не упал, поскольку если резко затормозить, человек может упасть. Когда доехали до Старапортофранковской, повернули на Александра Кутузакия и просто остановились, он медленно начинает слезать. В это время сзади подъезжает белый "бусик", оттуда вылезает семь человек, работников ТЦК и просто подбегают к автомобилю и начинают рвать, его доставать, бить, тянуть за ухо, четыре раза ударили в глаз. Он говорит, брат закрывался, а он не может закрыться, он за рулем. Они начинают его тянуть и он говорит: "Я понимаю, что если они сейчас меня достанут, то просто убьют", — сказала она.

Напомним, 20 июня в сети появилось видео, как в Одессе водитель на красном автомобиле убегает от мужчин в военной форме. Двое из них открыли пассажирскую дверь, а еще двух водитель прокатал на капоте. После этого полиция объявила нарушителя в розыск.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 5 июля, в Одессе на улице Заболотного подожгли автомобиль военнослужащего, не работающего в ТЦК. Это уже второй поджог военного машины на этой улице через неделю.

1 июля на улице Заболотного неизвестные подожгли автомобиль 47-летней военнослужащей, начальницы медицинской бригады одной из воинских частей.