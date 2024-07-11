В Черновцах мужчина сбежал из ТЦК через окно и сломал ногу: в Центре рассказали подробности инцидента

Бегство не удалось

В четверг, 11 июля, в Черновцах мужчина выпрыгнул из окна территориального центра комплектования (ТЦК). Военнообязанный намеренно нанес себе травмы без участия работников.

Об этом сообщили ОК "Запад". Отмечается, что у мужчины во время проверки данных сотрудниками ТЦК на улице не оказалось при себе военно-учетного документа.

Именно поэтому лицо и сотрудники центра направились в ведомство для составления административного протокола. Во время которого оказалось, что мужчина военнообязан.

"Но он решил и дальше уклоняться от своего долга и выпрыгнул из окна за пределы помещения мобилизационного центра, таким образом, умышленно себя травмировав", — пишут в ОК.

В ведомстве отметили, что со стороны военнослужащих ТЦК и СП неправомерных действий в отношении военнообязанного не было.

Что предшествовало

В сети начала распространяться информация, что мужчина от отчаяния в ТЦК в Черновцах прыгнул с окна первого этажа. В результате падения он получил перелом нижней конечности. В то же время указывалось, что работники ТЦК незаконно задержали мужчину.

Напомним, что в Черновцах недавно уже происходил конфликт между военнообязанным и ТЦК. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец осудил неправомерные действия патрульных и ТЦК.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре медик ломает конечности уклонистам за деньги. Стоимость услуги зависит от сложности и места перелома.