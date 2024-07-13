Субсидия на аренду жилья для ВПЛ: при каком условии ее будут предоставлять

Если порядок предоставления субсидий на аренду утвердит правительство, начало работы программы — вопрос нескольких месяцев.

Механизм предоставления субсидий для ВПЛ на аренду жилья пока не утвержден. Переселенцы могут претендовать на обычную жилищную субсидию — ее ВПЛ предоставляют даже без договора аренды.

Между тем, в Минсоцполитики продолжают обсуждать, как должна выглядеть субсидия на аренду жилья. По предварительным подсчетам, будут назначать ее тем семьям, где 30% дохода идет на оплату жилья.

Будут назначать субсидию на аренду по аналогичному принципу жилых. Однако при индивидуальном расчете суммы будут учитываться, кроме материального положения и уровня доходов, стоимость самой аренды. Чтобы посчитать, сколько денег будут выделять на аренду, будут учитываться социальный норматив площади (13,5 кв.м на одного члена семьи, но не менее 35 кв.м на семью) и средний размер аренды квадратного метра жилья.

Обязательным условием предоставления такого вида субсидии планируется сделать официальное соглашение об аренде. Проект в скором времени планируют подать на рассмотрение правительства. Если его утвердят, то он заработает в течение следующих нескольких месяцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как подать документы на получение субсидии онлайн. Необходимо иметь отсканированные дополнительные документы, если они нуждаются.