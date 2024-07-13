Укр

Накладная грудь, дурацкая кепка и сопровождение: что предлагает рынок "защиты от ТЦК"

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Предложения самые разнообразные
Предложения самые разнообразные. Фото Коллаж "Телеграфа"

Продавцы эксплуатируют тему мобилизации по полной

На фоне ужесточения мобилизации, введения штрафов и административной ответственности за уклонение от военной службы, в Украине появляются предложения специфических услуг и товаров "для защиты от ТЦК". Спектр самый широкий — от навыков рукопашного боя до накладной груди.

Предложения размещают на одном из популярных сайтов для объявлений. Например, там предлагают сопровождение, охрану и "защиту от ТЦК". В другом подобном объявлении предлагают не только сопровождение, но и юридическую помощь при неправомерных действиях ТЦК.

Другой продавец предлагает "шпаргалку" с алгоритмами взаимодействия с ТЦК и полицией. Цена "учебника" — 260 гривен.

Есть простенькие предложения, в которых также эксплуатируется тема мобилизации — велокурьер предлагает доставку. В описании предложения он пишет, что его услуги помогу избежать встречи с ТЦК.

Если же сотрудники ТЦК наведаются к мужчине домой, предлагается отслеживать их с помощью видеозвонков и камер. В объявлениях так и пишут - "от ТЦК".

"Надежный помощник, который защитит вас от случайного открытия двери сотрудникам ТЦК", — сказано в одном из них.

Некоторые идут дальше и предлагают освоить навыки рукопашного боя. При этом в объявлении прямо уточняется, что ТЦК всегда нападают "толпой", поэтому мужчину научат справляться с несколькими соперниками.

Есть и абсолютно экзотические предложения — для экстремалов. "Для маскировки от ТЦК" предлагают силиконовую имитацию женской груди. К ней прилагается подробная инструкция для мужчин, как правильно надеть на себя искусственную грудь.

И еще одна безумная идея — кепка в виде мультяшной собаки Плуто, которая на ребенке смотрелась бы нормально, а вот взрослый мужчина в таком головном уборе вызвал бы сомнения в его адекватности. На это и рассчитывает продавец: "если вас увидит ТЦК в такой кепке – желание общаться будет минимальным", пишет он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре для защиты от мобилизации предлагали услуги по перелому конечностей. Причем, это услуги профессионального медика — с анестезией и сопровождением во время восстановления.

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#Мужчины #Мобилизация #ТЦК