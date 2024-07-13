Накладні груди, пришелепкувата кепка та супровід: що пропонує ринок "захисту від ТЦК"

Продавці експлуатують тему мобілізації на повну

На тлі посилення мобілізації, запровадження штрафів та адміністративної відповідальності за ухилення від військової служби, в Україні з’являються пропозиції специфічних послуг та товарів "для захисту від ТЦК". Спектр найширший — від навичок рукопашного бою до накладних грудей.

Пропозиції розміщують на одному з найпопулярніших сайтів для оголошень. Наприклад, там пропонують супровід, охорону та "захист від ТЦК". В іншому подібному оголошенні пропонують не лише супровід, а і юридичну допомогу при неправомірних діях ТЦК.

Інший продавець пропонує "шпаргалку" з алгоритмами взаємодії з ТЦК та поліцією. Ціна "підручника" — 260 гривень.

Є простенькі пропозиції, в яких також експлуатується тема мобілізації — велокур’єр пропонує доставку. В описі пропозиції він пише, що його послуги допоможуть уникнути зустрічі із ТЦК.

Якщо ж співробітники ТЦК навідаються до чоловіка додому, пропонується відстежувати їх за допомогою відеодзвінків та камер. В оголошеннях так і пишуть — "від ТЦК".

"Надійний помічник, який захистить вас від випадкового відкриття дверей співробітникам ТЦК", — йдеться в одному з них.

Деякі йдуть далі та пропонують освоїти навички рукопашного бою. При цьому в оголошенні прямо уточнюється, що ТЦК завжди нападають "натовпом", тому чоловіка навчать справлятися з кількома суперниками.

Є й абсолютно екзотичні пропозиції — для екстремалів. "Для маскування від ТЦК" пропонують силіконову імітацію жіночих грудей. До неї додається докладна інструкція для чоловіків, як правильно одягнути на себе штучні груди.

І ще одна шалена ідея — кепка у вигляді мультяшної собаки Плуто, яка на дитині виглядала б нормально, а ось дорослий чоловік у такому головному уборі викликав би сумніви щодо його адекватності. На це і розраховує продавець: "якщо вас побачить ТЦК у такій кепці – бажання спілкуватись буде мінімальним", пише він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі для захисту від мобілізації пропонували послуги з перелому кінцівок. Причому це послуги професійного медика — з анестезією та супроводом під час відновлення.