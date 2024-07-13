"Сразу желают хорошего дня": названы документы, с которыми проверки ТЦК не страшны

Мужчины от 18 до 60 лет должны всегда носить с собой военно-учетные документы

В Украине все больше придумывают способов избежать проверок ТЦК или наказаний за уклонение от службы. Например, продают поддельные удостоверения волонтеров.

Спикер Полтавского ТЦК СП Роман Истомин в комментарии "Телеграфу" рассказал, с какими документами проверки ТЦК точно не страшны. По его словам, их всего два.

Истомин отметил, что при встрече с ТЦК мужчине не избежать проверки военно-учетных данных. Если проблем не будет, то военнообязанного отпустят, а если в системе "Оберіг" найдут неточности, то вручат повестку на обновление данных.

"Хотя есть документы, с которыми сразу желаем "хорошего дня" — военный билет и удостоверение офицера. Проверял на себе – показываю удостоверение офицера и все вопросы сразу исчезают, вежливо расходимся", — резюмировал Роман Истомин.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что вручить повестку могут и тем, кто обновил данные в ТЦК. Каждый мужчина от 18 до 60 лет обязан всегда иметь с собой удостоверяющий личность документ и военно-учетный документ.