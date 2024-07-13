В Украине продают "удостоверения волонтера" для защиты от ТЦК: "Телеграф" узнал, работают ли они

Есть только два официальных документа, которые не вызывают вопросов у ТЦК

На популярной в Украине платформе онлайн-объявлений продают "удостоверение волонтера". Этот документ выдают за "оберег от ТЦК" и расписывают другие его преимущества.

"Телеграф" пообщался на эту тему со спикером Полтавского областного ТЦК и СП майором Романом Истоминым и узнал, работают ли такие удостоверения на самом деле.

В объявлении сказано, что если предъявить волонтерское удостоверение ТЦК, то повестку якобы не выпишут. Сам документ — якобы настоящий и никакая не подделка. Человек вступает в настоящий Благотворительный фонд и становится волонтером. Оплата происходит по факту получения удостоверения, но в объявлении не указана сумма. Помимо спасения от ТЦК такое удостоверение дает право передвигаться в комендантский час и ездить в полосе для спецтранспорта.

"Без развода и обмана. Оплата при получении. Для заказа пишите или звоните", — сказано в объявлении.

Роман Истомин отметил, что такой документ точно не спасет от вручения повестки, так как ТЦК проверяют в первую очередь военно-учетные документы гражданина и сверяют данные с системой "Оберіг". Если что-то не совпадает, то мужчину отправляют на обновление данных, если все в порядке, то отпускают.

Также спикер Полтавского ТЦК напомнил, что в Украине существует уголовная ответственность за подделку документов. При этом есть два документа, при предъявлении которых у сотрудников ТЦК не возникает никаких вопросов.

"Есть документы, с которыми сразу желаем "хорошего дня" — военный билет и удостоверение офицера. Проверял на себе – показываю удостоверение офицера и все вопросы сразу исчезают, вежливо расходимся", — подытожил Роман Истомин.

Также "Телеграф" рассказывал о том, какие "средства защиты" от ТЦК предлагают украинцам. В сети можно встретить много странных предложений, которые, по мнению авторов, должны спасти от мобилизации.