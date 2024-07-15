"Потом будет еще более страшная война": журналист и боец ВСУ прокомментировал желание украинцев начать переговоры с Россией

Не все граждане Украины соглашаются с тем, что нужно начинать переговоры с РФ

В Украине провели соцопрос, показавший, что почти 44% жителей тыла считают, что пришло время для начала мирных переговоров с Россией. В то же время 35% опрошенных с этим не согласны.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Центром Разумкова по заказу издания ZN.UA. Следует отметить, что 21,1% опрошенных затруднились определиться с ответом на этот вопрос.

Украинский журналист Петр Шуклинов, проходящий в настоящее время службу в составе Вооруженных сил Украины, прокомментировал результаты этого опроса. Он отметил, что абсолютное большинство опрошенных украинцев высказались против выполнения условий российского диктатора Владимира Путина.

Так, 82,8% респондентов не согласятся на вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 84% против официально отдать эти области агрессору, а 77% жителей Украины не могут согласиться с тем, что все западные санкции против России должны быть отменены.

"Я думаю, что значительная часть украинцев в тылу устали. Это нормально. Далеко не все из нас крепки как скалы и решительны как капитан Америка. Большинство людей не такие… Самые смелые из нас уже в Силах обороны Украины. Еще часть активно готовится к присоединению. Еще часть увеличивает и масштабирует свою деятельность или свой бизнес с единственной целью – больше помогать армии и мстить врагу", — подчеркнул Шуклинов.

По его мнению, подобные результаты опроса означают, что разговаривать с РФ, конечно, можно, но не обо всем. По словам журналиста, рано или поздно переговоры пройдут.

"Но прямо сейчас переговоров не хочет Путин. Он, несмотря ни на что, продолжает верить, что имеет шанс победить украинцев и убить нас всех. Как Гитлер в последние недели перед смертью, он существует в пределах своего болезненного воображения, где танковые колонны приближаются к Берлину и побеждают НАТО", — отметил Шуклинов.

По его словам, любой российский генерал понимает, что военная победа над Украиной невозможна. Журналист подчеркнул, что у России нет ни солдат, ни оружия, ни техники, ни боеприпасов в достаточном количестве.

"Путин не хочет об этом думать. Главное его чаяние — черные лебеди. События, которые изменят ситуацию, перевернут доску с шахматами. И поэтому он постоянно стимулирует появление таких событий. Поэтому обстреливает энергосистему — чтобы украинцы страдали. Поэтому обстреливает школы, садики и детские больницы, чтобы украинцы ужасались. Чтобы украинцы постоянно находились в дискомфорте и переживаниях. Неважно – руками или языком", – написал Шуклинов.

Он призвал украинцев осознать, что у нас нет шанса на примирение. По словам журналиста, примирение будет означать лишь передышку на пару лет, а потом будет еще более страшная война.

"Я давно писал и снова повторяю. Это не спринт, это марафон. Мы бежим не быстро. Мы бежим далеко. И тот, кто упадет первым, проиграет все — и свою жизнь, и жизнь своих близких. Все, что так предпочитает уберечь сейчас. Но если твоя голова почти в пасти медведя — договариваться не о чем. Это не мои слова. Надо сражаться, друзья. Другого пути сейчас нет", – отметил Шуклинов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план по всем аспектам "формулы мира" будет готов к концу 2024 года. В настоящее время Украина работает над тремя приоритетными составляющими этого плана: энергетика, продовольственная безопасность и обмен пленными.