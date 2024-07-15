"Потім буде ще страшніша війна": журналіст та боєць ЗСУ прокоментував бажання українців почати переговори з Росією

Не всі громадяни України погоджуються, що потрібно починати переговори з РФ

В Україні провели соцопитування, яке показало, що майже 44% мешканців тилу вважають, що настав час для початку мирних переговорів з Росією. Водночас 35% опитуваних з цим незгодні.

Про це йдеться у результатах опитування, яке провів Центр Разумкова на замовлення видання ZN.UA. Варто зазначити, що 21,1% опитаних не змогли визначитися з відповіддю на це питання.

Український журналіст Петро Шуклінов, який наразі проходить службу в складі Збройних сил України, прокоментував результати цього опитування. Він зазначив, що абсолютна більшість опитаних українців висловилися проти виконання умов російського диктатора Володимира Путіна.

Так, 82,8% респондентів не погодяться на виведення українських військ із території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. 84% проти офіційно віддати ці області агресорові, а 77% жителів України не можуть погодитися з тим, що всі західні санкції проти Росії мають бути скасовані.

"Я думаю, що значна частина українців в тилу втомились. Це нормально. Далеко не всі з нас міцні як скелі та рішучі як капітан Америка. Більшість людей не такі… Найсміливіші з нас вже в Силах оборони України. Ще частина активно готується до приєднання. Ще частина збільшує та масштабує свою діяльність чи свій бізнес з єдиною метою – більше допомагати армії та мститись ворогу", — наголосив Шуклінов.

На його думку, такі результати опитування означають, що розмовляти з РФ, звісно, можна, але не про все. За словами журналіста, рано чи пізно перемовини відбудуться.

"Але прямо зараз перемовин не хоче Путін. Він, не зважаючи ні на що, продовжує вірити, що має шанс перемогти українців і вбити нас всіх. Як Гітлер в останні тижні перед смертю, він існує в межах своєї хворобливої уяви, де танкові колони наближаються до Берліну і перемагають НАТО", — зазначив Шуклінов.

За його словами, будь-який російський генерал розуміє, що військова перемога над Україною неможлива. Журналіст наголосив, що росія не має ні солдат, ні зброї, ні техніки, ні боєприпасів в достатній кількості.

"Путін не хоче про це думати. Головне його сподівання — чорні лебеді. Події, які змінять ситуацію, перевернуть дошку з шахами. І тому він постійно стимулює появу таких подій. Тому обстрілює енергосистему — щоб українці страждали. Тому обстрілює школи, садочки та дитячі лікарні — щоб українці жахались. Все, що він робить — створює хаос. Щоб українці постійно знаходились в дискомфорті та переживаннях. Щоб ми хотіли будь-чого, крім опору. Бо єдина можливість перемогти українців — посіяти розбрат всередині та змусити українців битись з українцями. Неважливо — руками чи мовою", – написав Шуклінов.

Він закликав українців усвідомити, що ми не маємо шансу на замирення. За словами журналіста, замирення означатиме лише передишку на пару років, а потім буде ще страшніша війна.

"Я давно писав і знову повторюю. Це не спринт, це марафон. Ми біжимо не швидко. Ми біжимо далеко. І той, хто впаде першим, програє все — і своє життя, і життя своїх близьких. Все, що так воліє вберегти зараз. Але якщо твоя голова майже в пащі ведмедя — домовлятись немає про що. Це не мої слова. Треба битись, друзі. Іншого шляху зараз немає", — зазначив Шуклінов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що мирний план за всіма аспектами "формули миру" буде готовий до кінця 2024 року. Нині Україна працює над трьома пріоритетними складниками цього плану: енергетика, продовольча безпека та обміни полоненими.