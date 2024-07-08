Аспирантов тоже касается: имеют ли право университеты сдавать студентов в ТЦК, рассказала адвокат

Это прописано в постановлении Кабмина

Общая мобилизация военнообязанных в Украине не касается студентов, имеющих отсрочку, но должны ли вузы передавать информацию в территориальные центры комплектования (ТЦК) об отчислении человека.

Ответ на этот вопрос дала адвокат Арина Швец, пишет Новости.LIVE. По ее словам, в соответствующем постановлении Кабмина есть положение об изменениях внутреннего состава высшего учебного заведения.

"Государственные органы, предприятия и организации обязаны в семидневный срок уведомлять ТЦК о принятии на работу или увольнении работников. Это касается и отчисления студентов из высших учебных заведений", — говорит Швец.

Она отмечает, что вуз просто передает информацию об изменении своего состава, соблюдая действующее законодательство. Так же и в начале учебного года или поступления в ТЦК отправляют списки зачисленных студентов и аспирантов на обучение.

Напомним, в Минобразования дали четкий ответ, имеют ли ученики вузов отсрочку и при каком условии. Заметив, что в этом году аспирантов принимают только на бюджет после сдачи экзаменов и формирования рейтинга.

Они должны пройти тестирование по английскому и украинскому языку уже осенью. По результатам теста будет видно, кто поступал в вуз только с целью уклонения от призыва.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда работники ТЦК могут применять силу и при каких условиях это законно.