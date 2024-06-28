Отчисление из университета - путь к мобилизации? Львовские ВУЗы передают ТЦК информацию о студентах

Информацию передают в ТЦК, где студент стоит на военном учете

Во Львовской области ВУЗы передают данные об отчисленных студентах в территориальные центры комплектования (ТЦК). До этого стало известно, что такая практика есть и на Волыни.

В частности, речь идет о Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого. ВУЗ предоставляет ТЦК всю информацию об отчислениях студентах, сообщили в ответ на запрос Tvoemisto.tv в университете.

"Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого постоянно передает в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (по месту пребывания лица на военном учете) сообщения об изменениях в военных данных студентов. В частности, об отчислении из университета", – отметили в учебном заведении.

Стоит отметить, что ранее руководитель практики гражданского и хозяйственного права Юридической компании "Приходько и партнеры" Ирина Ан пояснила, что в части 1 статьи 7 Закона "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" указано, какие персональные данные входят в реестр. Там есть информация об образовании и ТЦК имеют право получить ее от МОН в электронном виде. Однако ВУЗы не могут предоставлять такую информацию. На это им нужно получить разрешение от студента. В противном случае он имеет право подать жалобу и даже получить компенсацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кого из студентов могут мобилизовать в июле. Согласно новому закону об усилении мобилизации, есть три категории учащихся, которые могут быть мобилизованы.