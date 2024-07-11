Доставка генераторов из-за границы в Украину: какие есть подводные камни для покупателя

Есть несколько вариантов, как заказать генератор из-за рубежа и сэкономить

В период постоянных отключений света в Украине пользуются спросом генераторы. Однако с доставкой их из-за границы есть несколько серьезных нюансов. Главная проблема — высокая цена за доставку.

Об этом эксперты рассказали "Телеграф" в материале: "Где дешевле купить генератор и EcoFlow. Есть два варианта, их плюсы и минусы".

К примеру, с AliExpress большинство энергетических товаров с начала войны напрямую в Украину не доставляют из-за ограничений на провоз техники с элементами питания транзитом через другие страны (а именно так сейчас доставляют в Украину товары из Китая).

При этом, не значит, что украинцы не могут заказать с китайской площадки повербанк или генератор. Придется просто переплатить.

"Телеграф" пообщался с постоянными покупателями техники на AliExpress. Они советуют зарегистрироваться в какой-то из украинских служб доставки (скажем, "Мист Экспресс" или "Новая почта") и получить там адрес склада в европейской стране, например, в Польше. И уже этот адрес указать в качестве пункта назначения при заказе на AliExpress.

Доставка большинства товаров с этой площадки является бесплатной. Однако за пересылку с европейского склада придется заплатить. Тариф достаточно высокий – 7—8 евро за килограмм. То есть, заказывать по такой стоимости тяжелый генератор совершенно не выгодно, ведь доставка может перевалить за сотню евро. В то же время за повербанк переплата будет всего несколько евро.

Из европейских и американских магазинов в Украину наши службы доставки тоже возят технику. Однако проблема в высоких тарифах. Например, "Новая почта" насчитывает за товары с Amazon по 7 долларов за каждые полкилограмма. Срок доставки – от 7 дней.

Есть также другие варианты. Можно заказать доставку не большим службам, а частным посредникам, который сейчас достаточно много. У них цена будет от доллара за килограмм веса товара. То есть за доставку генератора придется заплатить 30—50 долларов, а зарядной станции – 5—10 долларов. Важно учесть, что риск попасть на мошенников и вовсе остаться без товара.

Киевский юрист Александр Ярецкий, который сделал свой частный дом энергонезависимым, рассказал "Телеграфу", что часть оборудования заказывал на AliExpress.

"Приобрел инвертор на 8 киловатт и батарею на 5 киловатт. Все вместе обошлось около 95 тысяч гривен. В Украине это было бы существенно дороже, потому что только батарея такой мощности стоит 2 тысячи евро", — сказал Ярецкий.

По его словам, его знакомая привезла из Польши солнечные панели и тоже прилично сэкономила.

"Но с солнечными панелями легко попасть впросак, здесь нужна консультация специалиста, потому что можно, например, купить систему, которая будет генерировать ток и тут же сливать его в общую сеть. А вот более простую технику – генераторы, зарядные станции за границей выгодно покупать" – объяснил Ярецкий.

О том, сколько сейчас стоят зарядные станции, читайте на сайте "Телеграф" в материале: "Украинцам не хватает генераторов и повербанков. Что нужно знать о ценах".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие модели зарядных станций сейчас самые популярные, какая у них мощность и сколько эти устройства стоят.