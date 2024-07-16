Генератори заважають жити частині киян. Що з цим робити?

У столиці продовжуються конфлікти щодо шуму генераторів

Робота великої кількості побутових електрогенераторів, які живлять невеликі заклади торгівлі чи сервісу, підприємства та держустанови під час відключень електроенергії, призвели до побічного ефекту — шумового забруднення. За даними Головного управління Держпродспоживслужби у Києві, лише за червень 2024 року надійшло 39 офіційних звернень громадян з проханням розібратися.

З початку року ця цифра вже сягнула 87. "Телеграф" вирішив дізнатися у чому проблема і хто здатен на це вплинути.

Неможливо спати

Особливо гостро проблема шуму генераторів постала в центрі Києва, де розташовані стратегічні об'єкти, зокрема, державний Укргазбанк. Мешканці прилеглих будинків скаржаться на постійний шум від потужного генератора, який працює щоночі протягом декількох годин.

— Банк поставив велетенський генератор, який надгучно працює кожну ніч — в центрі, серед житлових будинків, мабуть, на порушення закону, — скаржиться один з місцевих жителів. — Щойно припинився шум, який забрав чотири години нічного часу, спати було неможливо. А тепер треба вставати і йти працювати, щоб цій же державі платити податки.

У коментарі "Телеграфу", АБ "Укргазбанк" чітко окреслив свою роль як системно важливого гравця на українському ринку, який робить вагомий внесок у стабільність держави.

Відділення Укргазбанку

— Укргазбанк включено до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави у фінансово-бюджетній сфері. Також Укргазбанк є системно важливим банком і об'єктом критичної інфраструктури банківської системи України, — кажуть у пресслужбі.

Річ у тім, що певні процеси апріорі не можуть бути зупинені — для їхнього забезпечення необхідне безперервне джерело електроенергії. При цьому, за словами представників банку, кількість локацій, де генератори працюють вночі, становить менш аніж 5% від загальної кількості відділень.

"Шум" генераторів — це робочі місця

Укргазбанк запевняє, що чує про невдоволення громадян. І якщо скарга надходить їм безпосередньо, то вони стараються перемістити генератор в інше місце або виконати його шумоізоляцію.

Відповідь Укргазбанку на запит "Телеграфу"

Серед додаткових планів:

Оновлення парку генераторів більш сучасними і тихими моделями з шумоізоляційними коробами. Підключення інверторів на об'єктах, де генератори працюють вночі, для забезпечення електроенергії без шуму.

— Звісно ж, ми розуміємо, що шум генераторів біля магазинів, кафе, аптек, банків загалом заважає людям, — визнають в Укргазбанку. — Однак потрібно усвідомлювати, що "шум" генераторів — це робочі місця, бізнес, що функціонує, а отже сплачує податки та підтримує економіку країни.

Всі однаково страждають від Росії

Ситуація з шумом генераторів загострилася не лише в центрі міста. Жителі спального Оболонського району Києва також скаржаться на постійний гуркіт генераторів ТРЦ Dream Town.

— Коли вмикають генератор, вдома неможливо перебувати, таке враження, що злітає літак… Гуркіт стоїть такий, що через хв 15 вже голова зривається! — описує ситуацію одна з жительок району.

Проблема особливо загострюється в спекотну погоду, коли температура перевищує +30 °C, і мешканці не можуть відчинити вікна через шум.

У відповідь на запит "Телеграфу" власник ТРЦ Dream Town надав свої пояснення.

— Не слід забувати, що ми всі відчуваємо дискомфорт та утиск наших законних прав через військову агресію РФ. До того ж МОЗ України підтвердило, що норми щодо допустимого рівня шуму не застосовуються під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій, а також у випадках коли шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель, — нагадує керівництво ТРЦ.

Відповідь ТРЦ Dream Town на запит "Телеграфу"

Як стверджують у Dream Town, генератори розміщені з дотриманням усіх вимог. Відстань між ними та найближчими житловими будинками становить більше, аніж 6 метрів, що відповідає рекомендаціям щодо їх експлуатації.

— За рекомендаціями провідного інспектора відділу пожежної безпеки Головного управління ДСНС у Вінницькій області, не є безпечним використання непередбачених інструкцією шумоізоляційних щитків/екранів, оскільки заводами-виробниками більшості генераторів не передбачене використання якихось подовжувачів, захисних панелей чи гофр на генератори, — пояснює власник торгового центру, чому вони не використовують шумоізоляційні системи.

Як додає керівництво Dream Town, дуже непроста ситуація українського бізнесу вимагає від ТРЦ вживати заходів для збереження робочих місць, сплати податків у бюджет і збереження потоку відвідувачів торгового центру.

У Dream Town також зазначають, що вони розглядали (і обговорюють досі) альтернативні рішення енергопостачання ТРЦ. Однак дане "питання має багато технічних та інших особливостей, що не можуть бути вирішені в короткі строки".

Відповідальних нема

Як зізнаються у Держспоживслужбі в коментарі "Телеграфу", до Головного управління постійно звертаються містяни про незручності і негативний вплив генераторів, як правило, розташованих біля житлових будинків.

Та корінь проблеми тут у тому, що чіткі нормативно-правові документи, які б регулювали розміщення та експлуатацію генераторів — відсутні. А це створило правовий вакуум, у якому складно визначити відповідальних за розв'язання проблеми.

Станом на зараз проблема має двоякий характер. З одного боку, генератори забезпечують життєдіяльність міста в умовах енергетичної кризи. З іншого — створюють дискомфорт для мешканців.

Що ж робити?

Держпродспоживслужба підкреслює, що проблему шуму генераторів неможливо вирішити однобоко. У кожній конфліктній ситуації є причини проблеми і ті — хто на ці причини може вплинути.

Україні потрібно на порядок денний винести розробку нових нормативно-правових актів, які б регулювали використання генераторів у міських умовах, впровадження технічних рішень для зменшення шуму, а також пошук альтернативних джерел енергії.

Якщо конкретніше, то Держспоживслужба просить створити спеціальну комісію, яка б розглядала кожен випадок шуму від генератора окремо.

— Головне управління пропонує розгляд таких звернень проводити шляхом створення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), його структурними підрозділами та районними в м. Києві державними адміністраціями із залученням усіх зацікавлених установ (організацій), — зазначає Держпродспоживслужба.

Тільки такий підхід дозволить врахувати особливості кожної ситуації та знаходити індивідуальні рішення.

Практичні рекомендації для зниження шуму

Держпродспоживслужба також надала низку рекомендацій для зменшення негативного впливу генераторів:

встановлювати генератор на відстані якомога далі від житлових будинків (не менше, аніж шість метрів);

обладнати генератор шумозахисними й акустичними екранами;

встановлювати генератор на рівну поверхню, на міцний та стійкий підготовлений фундамент;

використовувати спеціальні амортизатори або ізоляційні матеріали;

обов’язково встановлювати генератор на відкритому повітрі, де є посилений повітрообмін;

вчасно проводити технічне обслуговування генераторів та заміну фільтрів.

Ці правила, на їхню думку, допоможуть не лише зменшити шум, а й гарантувати безпеку й ефективність роботи генераторів.