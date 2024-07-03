Киевляне жалуются на ужасный звук из ТРЦ Dream Town: в жару люди не могут открыть окна (видео)

Гул мешает жителям соседних домов

Киевляне снова жалуются на работу генераторов в ТРЦ Dream Town, что в Оболонском районе столицы. По их словам, ужасный гул раздается на весь жилой квартал, мешая им открыть окна в жару.

Видео поделилась читательница портала "Моя Оболонь". На записи отчетливо слышно, как работают генераторы, издавая неприятный звук, мешающий жильцам соседних домов.

Люди взволнованные тем, что им приходится жить в таких условиях, особенно в жаркую погоду, когда температура воздуха достигает более +30°.

В комментариях поддержали автора записи.

"Когда включают генератор, дома невозможно находиться, такое впечатление, что взлетает самолет… Гул стоит такой, что через 15 минут уже голова срывается! Сделайте, пожалуйста, что-то с этим шумом", — обращается к представителям ТРЦ жительница района.

Некоторые пользователи сети отмечают, что это гул не от генераторов, а от так называемых "вентиляторов".

Остальные киевляне не поддержали жалобы на ТРЦ. Люди пишут, что ужасный звук генераторов раздается по всему городу потому, что времена такие и без них никак.

Напоминаем, ранее жители Оболони жаловались еще и на едкий дым из рассеивавшийся по всему району генераторов. Люди рассказывали, что от них стоит ужасная вонь.

На что директор ТРЦ Dream Town Алексей Пашунов ответил, назвав это провокацией: "На сегодняшний день при отключениях света в ТРЦ DREAM работают генераторы. Информация в сети о дыме и вони — дезинформация и провокация".

Также Пашунов отметил, что их генераторы оснащены фильтрами для предотвращения выбросов токсинов, а выхлопные трубы установлены на максимально возможную высоту во избежание попадания дыма в квартиры.

Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом взорвался генератор, из-за этого вспыхнул пожар. Такому случаю ничего не предшествовало.