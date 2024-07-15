Заберут единственное жилье: в каком случае уклониста накажут имуществом

Не уплатить штраф и избежать ответственности не получится

Военнообязанные мужчины должны обновить данные до 16 июля, иначе их ждет штраф. Если сумма неуплаченных штрафов превысит 160 тысяч гривен, у гражданина могут забрать единственное жилье.

Правда, до такого шага дойдет только в том случае, если у него нет денег на банковских счетах или собственного автомобиля. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Уклоняющиеся от обновления данных мужчины должны быть готовы к тому, что штраф может налагаться неоднократно. Если штрафы не будут погашены, то мужчину внесут в реестр должников.

Отметим, что суммарная сумма штрафов в 160 тысяч гривен не столь нереальна. По КУоАП, физическое лицо могут оштрафовать за не обновление данных на 17-25,5 тысяч гривен. Для юридических лиц эта сумма увеличивается до 59 500 грн.

Если уклонист не платит штрафы, то в ТЦК выписывают постановление. Это исполнительный документ. Со следующего дня после оформления этого документа гражданин попадает в Единый реестр должников.

В первую очередь, будут взиматься денежные средства на банковских счетах. Это деньги в национальной или иностранной валюте и другие ценности, хранящиеся в финансовых учреждениях.

"Обращение взыскания на объекты недвижимого имущества — например, квартиру, дом, земельный участок, объекты незавершенного строительства, будущие объекты недвижимости осуществляется в случае отсутствия у должника достаточных средств или движимого имущества", — говорится в сообщении источника.

У уклониста могут забрать имущество из перечня:

земельный участок;

нежилое помещение;

квартира или дом.

Жилье будут забирать в последнюю очередь. Такой вариант возможен, если уклонист не платит штрафы, которых накопилось более 160 тысяч гривен, и не имеет денег, другого имущества для погашения задолженности.

Ранее "Телеграф" писал, какие штрафы за неявку в ТЦК после получения повестки. Заплатить их нужно через несколько дней после того, как их выпишут. Иначе санкции станут еще жестче.