За границей и не обновили данные? О последствиях рассказали в Минобороны

Последний срок для актуализации персональной информации ― 16 июля 2024 года

Украинцы, находящиеся за границей, должны обновить свои данные до 16 июля. Иначе их ждет административная ответственность, то есть штраф.

Нет разницы, где находится гражданин, у всех одинаковые конституционные обязанности. Об этом заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала в выпуске программы на YouTube-канале "єПитання".

"Все так же ― люди сохраняют свою связь с государством. Они являются такими же гражданами. Так и работает справедливость. Независимо от того, где находится человек, он является гражданином Украины и должен выполнять свои конституционные обязанности", ― сказала Черногоренко.

Украинцы, которые до 16 июля не обновили свои данные, должны будут заплатить штраф. Тех, кто находится за границей, тоже ждет такое же наказание. Однако реализовать это будет сложнее.

"С теми, кто не обновил, такая же история. Это будет административный штраф. К сожалению, нет такого однозначного инструмента каким образом реализовать, потому что создается постановление об административном правонарушении. Постановление должно принять человек. Он должно уплатить штраф. Здесь будет достаточно сложно работать. Посмотрим, как будем с Генеральным штабом с этим справляться", ― сказала Черногоренко.

Отметим, что за не обновление данных придется заплатить кругленькую сумму. Она стартует от 17 000 до 25 500 гривен для физических лиц. Граждане, уклоняющиеся от обновления данных, могут лишиться единственного жилья при определенных условиях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что изменится для женщин медиков и фармацевтов с 17 июля. У них есть определенные обязанности перед государством.