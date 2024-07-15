Что такое повестка по почте и как она приходит? В ТЦК дали детальное пояснение

Повестки будут присылать заказным письмом

Во вторник, 16 июля, истекает 60-дневный срок, отведенный законом на уточнение персональных данных. С завтрашнего дня повестка может быть отправлена по почте.

О такой форме вызова военнообязанного подробнее рассказал "Телеграфу " спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин. Подробностями он поделился во второй части интервью "Какой будет мобилизация после 16 июля. Ответы ТЦК на несколько важных вопросов".

"Это будет рекомендованное почтовое отправление с описью вложения и сообщением о вручении", — рассказал он.

По словам Романа Истомина, день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14-го дня со дня отправления повестки. Надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК и СП в этом случае является день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора.

Он добавил, что подтверждением оповещения является также день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу жительства, которое это лицо сообщило при уточнении своих учетных данных, или по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, если это лицо не сообщило ТЦК и СП другого адреса, по которому он фактически проживает.

Ранее "Телеграф" сообщил, что происходит возле киевских ЦНАПов в последние дни, когда можно обновить данные.