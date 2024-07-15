Военных на улицах станет больше? В ТЦК рассказали, что будет с патрулями после 16 июля

Для обновления данных предоставлялось 2 месяца

Уже во вторник, 16 июля, истекает 60-дневный срок обновления данных для всех военнообязанных, и с этого дня военных патрулей на улицах станет больше. Также и проверок документов у мужчин от территориальных центров комплектования (ТЦК) тоже станет больше, к чему люди должны быть готовы.

Об этом рассказал "Телеграфу" спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин в материале: "Какой будет мобилизация после 16 июля. Ответы ТЦК на несколько важных вопросов".

"Возможно, даже станет больше. Трудно сказать. Проверка военно-учетных документов так же относится и к компетенции полиции", — говорит спикер.

Он отметил, что правила военного учета не отменялись, и они действуют для всех мужчин без исключения

"Эти 60 дней, в течение которых нужно было актуализировать данные, это дополнительное время, предоставленное каждому для того, чтобы оно могло обновить свои военно-учетные документы", — добавляет Истомин.

Напомним, лица, не обновившие данные в установленный срок, могут получить штраф в сумме от 17 до 25 тысяч грн. В Минобороны подчеркнули, что по закону в Украине не предусмотрена процедура автоматического наложения штрафов.

Ранее "Телеграф" писал, что в ТЦК рассказали, кого не оштрафуют за необновление данных после 16 июля.