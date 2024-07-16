Потом будет поздно: что грозит украинцам, которые не обновили данные до 16 июля

За необновление данных могут применить несколько видов админответственности

Согласно изменениям, принятым в мае 2024 года, все военнообязанные резервисты и призывники должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Граждане, которые этого не сделали, могут быть привлечены к административной ответственности.

Об этом рассказали в Генеральном штабе ЗСУ. Там добавили, что на человека могут наложить штраф или либо же применить к нему временное ограничение права пользования транспортными средствами.

"За одно нарушение предусмотрено наложение одного штрафа" — отметили в Генштабе.

Штраф может быть применен в течение трех месяцев с даты выявления, но не более года с момента совершения правонарушения. Уполномоченное лицо ТЦК должно составить протокол, собрать необходимые документы и подать документы руководителю для принятия соответствующего решения.

Сумма штрафа предусматривается в Кодексе Украины об административных нарушениях. Его размер может быть от 17 000 гривен до 25 500 тысяч гривен.

Ранее мы рассказывали, какой будет мобилизация после 16 июля. После этой даты военнообязанных ожидают некоторые изменения.

Также "Телеграф" писал, каких врачей следует посетить перед мобилизацией. В НСЗУ дали несколько полезных советов.